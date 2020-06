La finale di Meret - L'occasione del 'predestinato' per prendersi la coppa ed il Napoli

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

ALEX MERET - Partiamo da chi difenderà i pali del Napoli. Accantonato da Gattuso, che ha optato per la maggiore esperienza e uscita dal basso di Ospina in un momento di grande difficoltà, grazie alla squalifica di Ospina avrà un'occasione enorme, la più grande finora della sua carriera, per riprendersi tutto in una sera. La pressione sul classe '97 azzurro sarà massima e proprio per questo avrà la chance di dimostrare di potersi riprendere la maglia da titolare. Contro la Juventus di Ronaldo, con cui ha un conto aperto per il rosso dello scorso anno, ha la massima vetrina per confermare i grandi colpi visti anche a Napoli (l'Uefa lo inserì nella top11 delle rivelazioni della fase a girone), ma soprattutto dimostrare di essere cresciuto come leadership, personalità e carisma nel guidare la difesa, oltre che tecnicamente nell'impostazione dal basso a cui tiene tanto Gattuso per infilare gli avversari che pressano in alto. Sarà importante anche il supporto psicologico di Ospina, ma davvero siamo di fronte all'erede designato di Zoff è il momento di incidere per un trofeo e riprendersi il Napoli. Del resto, al momento del giallo per perdita di tempo del colombiano, tutti hanno pensato a Meret, il predestinato.

TROFEI VINTI IN CARRIERA: nessuno