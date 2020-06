La finale di Ospina - Dalla squalifica per il bene collettivo al sostegno psicologico a Meret 

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

DAVID OSPINA - Sarà assente, ma in qualche modo è comunque la sua finale. Principalmente perché l'ha conquistata lui, con tre parate importanti e quella decisiva nel finale che ha significato a tutti gli effetti Napoli in finale al posto dell'Inter, senza dimenticare il lancio che ha innescato il gol decisivo del pareggio. Con una perdita di tempo, da diffidato, s'è giocato la possibilità di giocare la finale, mettendo il bene collettivo davanti a quello personale. Lo stesso ha fatto in questi giorni, da preparatore aggiunto per spingere il collega ed amico Meret ad affrontare la gara col piglio giusto, quello del predestinato e non di chi scende in campo solo per l'assenza del titolare. Ospina metterà la sua esperienza, ovvero 200 partite in Ligue1, 70 in Premier e 100 gare internazionali con la Colombia e ben tre mondiali, a disposizione del giovane portiere che già pubblicamente ha definito il futuro dell'Italia.

TROFEI VINTI IN CARRIERA: 2 Coppa d'Inghilterra (Arsenal 2014, 2016), 3 Community Shield (Arsenal 2014, 2015, 2017)