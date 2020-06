La finale di Politano - L'occasione per entrare nel lussuoso club dei piccoletti

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

MATTEO POLITANO - Sarà all'altezza di far parte del tridente delle meraviglie? E' questo l'interrogativo che ha accompagnato il suo acquisto, così come quello di tutti i giocatori che in questi anni sono stati affiancati ai tre titolari, ma finiti quasi tutti per fare la valigia tra scarso impiego e prestazioni neanche paragonabili ai titolari. Difficile, del resto, trovare giocatori all'altezza di ciò che da anni fanno Insigne, Mertens e Callejon. Lo spagnolo classe '87, però, è quello che ha accusato il calo più vistoso negli ultimi due anni e l'ex Inter ha uno spiraglio importante per la sua carriera. Il Napoli ci crede molto, Giuntoli stravede sin da quando provò a strapparlo al Sassuolo, Gattuso lo ritiene ideale per caratteristiche nel suo calcio e la finale può rappresentare una prima sliding doors importante. Con l'Inter è stato tra i più positivi nel primo tempo di sofferenza del Napoli, con la Juventus potrebbe essere riproposto dall'inizio, ma per caratteristiche potrebbe essere una carta importante dalla panchina per dare lo sprint e l'uno contro uno decisivo anche nell'ultima parte di gara quando gli avversari saranno più scarichi. La pressione della finale può comunque aiutarci nel rispondere alla vera domanda: sarà all'altezza del lussuoso club dei piccoletti?

TROFEI VINTI - nessuno