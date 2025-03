La Fiorentina non sarà sola al Maradona: il dato sui tifosi nel settore ospiti

vedi letture

Il Napoli potrà contare domani sulla spinta dell'ennesimo sold-out al Maradona per tornare alla vittoria dopo 5 partite senza successo. Anche La Fiorentina però non sarà sola: secondo quanto scrive il portale FirenzeViola.it, saranno 500 i tifosi nel settore ospiti per spingere la squadra di Palladino, reduce dalla brutta sconfitta in Conference League sul campo del Panathinaikos.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).