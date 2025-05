La frase ripetuta tre volte da Lukaku dopo il gol al Cagliari

C’è una frase, una sola, che Romelu Lukaku ripete tre volte subito dopo il goal al Cagliari, quello di venerdì sera, la rete del due a zero che vale il sigillo alla vittoria e dunque allo scudetto del Napoli. Lukaku si toglie la maglia, mostra i muscoli, e dice a tutto lo stadio: "Io sono il migliore". Lo fa prima, durante e dopo i festeggiamenti quando i compagni lo rincorrono e lo abbracciano in un collettivo momento di grande festa.

Il campionato del belga si conclude con 14 reti e 10 assist in campionato. Nessuno in Serie A è riuscito ad arrivare in doppia cifra per la doppia statistica. Numeri importanti che confermano il fatto che Lukaku avesse ancora tanto da dire nel nostro campionato. Vincente la scelta di Conte di puntare su di lui al suo arrivo al Napoli. Lo ha aspettato per tutta l'estate e poi i due hanno fatto festa assieme.