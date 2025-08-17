Prima pagina La Gazzetta delle Sport: "Napoli, ansia Lukaku"

vedi letture

"Rischia di non esserci in campionato".

Nell'edizione di oggi, La Gazzetta delle Sport dà spazio in prima pagina all'infortunio muscolare alla coscia sinistra riportato da Lukaku: "Napoli, ansia Lukaku. Rischia di non esserci in campionato". In apertura spazio al mercato di Inter e Roma: "Inter, ecco Koné. La Roma va su Sancho". Di spalla il mercato delle punte, con Milan e Juve che provano il colpo: "Hojlund e Kolo per la prima". Di seguito la prima pagina integrale.