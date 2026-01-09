La Gazzetta dello Sport: "Akanji-Hojlund, lo scudetto del mercato"
È dedicato allo stop del Milan il titolo di apertura proposto oggi in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. II quotidiano milanese apre sull'1-1 di San Siro tra il Genoa e i rossoneri, scivolati ora a -3 dall'Inter capolista: "Leao salva il Milan, ma l'Inter se ne va - si legge - Solo 1-1 a San Siro col Genoa (che sbaglia un rigore al 99'. Allegri ammette: 'E un punto guadagnato'. Chivu a +3 è a un passo dal titolo d'inverno".
Domenica sera i nerazzurri se la vedranno con il Napoli nello scontro diretto di San Siro, dove andrà in scena il duello tra Akanji e Hojlund: "Akanji-Hojlund, lo scudetto del mercato. Domenica a San Siro c'è il Napoli", si legge ancora a centro pagina.
Di spalla trova spazio anche il tema del rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus ("Spalletti vede il rinnovo. Tudor liquidato. Il si fino al 2028 ora è più vicino") e il mercato della altre squadre di Serie A ("Lazio, anche Toth. Roma, Freuler dopo Raspadori. Brescianini viola").
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
