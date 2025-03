Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Champions, l'Inter ipoteca i quarti"

È tutto più facile quando Thuram e Lautaro segnano, basta chiedere al Feyenoord che ieri al De Kuip è stato piegato per 2-0: "Coppia d'oro", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Con questo risultato nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, l'Inter ipoteca i quarti e attende solo di chiudere la pratica al ritorno a San Siro martedì.

Oggi in Europa è il turno di Roma, Lazio e Fiorentina, mentre il Milan viene richiamato a rapporto negli USA dal proprietario Cardinale, per discutere di diverse aree, tra il nuovo direttore sportivo, assetti del club e non solo.

Inter - Coppia d'oro

Europa - Roma, Lazio e Fiorentina; giocate anche per l'Italia

Milan - Si rifà in America, Furlani va da Cardinale