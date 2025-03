Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte, Pioli o Gasp al posto di Thiago"

vedi letture

"Motta quanto hai perso" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in merito alla Juventus e al futuro di Thiago Motta. Per i bianconeri una stagione di zero titoli e milioni di euro in fumo, si legge sulla rosea. Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez: i nuovi acquisti hanno valori di mercato dimezzati. In più c'è da considerare il caso Vlahovic. E a sto punto il quarto posto non può più bastare: per un eventuale suo sostituto si valuta Gasperini, Antonio Conte ma anche Stefano Pioli.