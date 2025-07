Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Doppietta Napoli da 60 milioni: Beukema e Lang".

Oltre al titolo principale dedicato al tennis e a Jannik Sinner, volato ai quarti di finale di Wimbledon dopo il ko di Grigor Dimitrov, La Gazzetta dello Sport tocca anche il tema calcio nella sua prima pagina in edicola oggi. Il taglio alto è dedicato al Milan, che dopo aver presentato Massimiliano Allegri come allenatore prova l'affondo per Guela Doué, classe 2002 francese naturalizzato ivoriano in forza allo Strasburgo: "Il Milan fa colpo - si legge -. Max da urlo e offerta per Doué. Assalto anche al terzino dello Strasburgo". La proposta avanzata dai rossoneri sarebbe di 15 milioni di euro.

Di spalla si continua invece a parlare del centrocampo dell'Inter, con Ederson che resta l'obiettivo numero uno del club per rinforzare la mediana che resterà orfana di Hakan Calhanoglu, destinato al Galatatasay: "Inter, Ederson ora si può fare con i soldi di Calha. Il turco verso l'addio" scrive la rosea, ricordando che il brasiliano costerebbe un po' meno anche grazie al Decreto Crescita.

Poco sotto si parla anche del Napoli e del doppio colpo che sta portando alla corte di Conte il difensore Sam Beukema (in arrivo dal Bologna per 30 milioni più 2 di bonus) e Noa Lang (preso dal PSV per 25 milioni): "Doppietta Napoli da 60 milioni: Beukema e Lang".