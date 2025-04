Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inter, un'altra stella"

vedi letture

E se Inzaghi volesse tagliare un altro storico traguardo sulla panchina nerazzurra, per scrivere un'altra pagina di storia del club? "Inter, un'altra stella", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Dopo i venti scudetti stavolta vuole la decima Coppa Italia, domani l'andata del derby contro il Milan. Un giubbotto di salvataggio per i rossoneri dopo aver deragliato nuovamente in campionato con il Napoli con quel rigore sbagliato da Gimenez al Maradona: il trofeo ai danni di Lautaro e compagni salva una stagione fallimentare con la conquista della Champions League.