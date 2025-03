Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Lazio e Viola avanti, l'Italia no"

È successo l'inevitabile: "Lazio e Viola avanti, l'Italia no", il titolo adoperato da La Gazzetta dello Sport di spalla in prima pagina. I biancocelesti si liberano del Viktoria Plzen e vanno ai quarti di Europa League con il Bodo Glimt, la Fiorentina ribalta il Panathinaikos e ora si concede il Celje in Conference League. Ma l'eliminazione della Roma a Bilbao, contro l'Athletic, dopo essere rimasta in 10 contro 11 dall'11', non permette all'Italia di avere la quinta squadra in Champions League l'anno prossimo.