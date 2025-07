Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Lookman, l'Inter ci crede. L'Atalanta prende tempo"

L'attacco della nuova Juventus prende forma. Mentre nella giornata di ieri è stato presentato Jonathan David, centravanti canadese ingaggiato a parametro zero dal Lille, Kolo Muani si avvicina sempre più al ritorno in maglia bianconera e a titolo definitivo: "Gol più gol", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi. Il canadese ha promesso 25 reti e non solo: "Puntiamo allo Scudetto? Sì, siamo ambiziosi". Mentre il francese spinge per il ritorno e la Vecchia Signora alza il pressing sul club transalpino.

Intanto l'Inter insiste per Ademola Lookman. Il club nerazzurro in seguito all'ultima offerta da 45 milioni bonus compresi ha fatto capire all'Atalanta di non volersi spingere più in là di così e di aver già fatto un sacrificio, ma la trattativa per l'attaccante nigeriano non sembra volerne sapere di sbloccarsi. Infatti l'Atalanta ha preso tempo per riflettere sull'ultima proposta dei meneghini, fermo restando la propria volontà di incassare quantomeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.