Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milan, Allegri ora tocca a te. Inter, Frattesi sgomma"

vedi letture

"Juve vita mia" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sui piani della Juventus legati a Kenan Yildiz. l dg bianconero Comolli è pronto a costruire una squadra vincente attorno al turco. Anche per scoraggiare i top club che torneranno a bussare alla porta della Continassa per lui. Pronto un rinnovo fino al 2030 con ingaggio da big. Dal milione e mezzo attuale, che ne fa uno dei giocatori meno pagati di Madama, alla top five, con un contratto da 5 milioni.

"Max, ora tocca a te" - Acquisti da primato per il Milan che ha investito 165 milioni di euro. Centrocampo top, poi Nkunku e Rabiot a chiudere il calciomercato: nessuno ha investito così.