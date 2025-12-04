Chi al posto di Lobotka? Tre soluzioni per Conte (una d'emergenza), con un grande favorito

vedi letture

Come sostituire Stanislav Lobotka? Il centrocampista slovacco si è infortunato di nuovo e per le prossime partite Antonio Conte dovrà trovare nuove soluzioni. Le passa in rassegna Tuttomercatoweb.com: "Detto che sono tutte soluzioni di emergenza e che il 3-4-2-1 resterà il modulo di riferimento proprio perché richiede l'utilizzo di due soli centrocampisti centrali, al fianco di McTominay dovrebbe scendere in campo il macedone Eljif Elmas. Non proprio un centrocampista da mediana a due, ma oggi la soluzione più accreditata per far fronte all'ennesimo infortunio. L'alternativa è riproporre Antonio Vergara dopo la prestazione di ieri. Protagonista al debutto dal primo minuto di una prestazione promossa a pieni voti da tutti i quotidiani e anche di un assist al bacio per il gol di Lucca, il centrocampista classe 2003 è opzione da tenere in considerazione per la sfida contro la Juventus.

Un'ultima possibilità, da valutare magari a gara in corso, è l'utilizzo in mezzo al campo di Luca Marianucci. II centrale classe 2005 ha avuto anche sprazzi da mediano nel corso della sua breve carriera e in quella zona di campo è stato provato anche durante gli allenamenti andati in scena nel corso dell'ultima sosta".