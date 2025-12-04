Infortunio Lobotka, Sky: si lavora per riaverlo in Supercoppa, le ultime
TuttoNapoli.net
Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tempi di recupero per Lobotka? Si lavora per la Supercoppa, è l'obiettivo per il rientro. Ma è chiaro che sono situazioni che vanno valutate bene. E' una questione che complica molto le cose perché Conte aveva trovato una soluzione molto redditizia, dal punto di vista del gioco e dei risultati.
Ora ne restano tre, ma l'unico centrocampista vero è McTominay, Elmas e Vergara sono ali che possono giocare anche davanti. Non so tra Elmas e Vergara chi sia più adatto a fare il lavoro di Lobotka, che però è un insostituibile per caratteristiche. Ora Conte dovrà trovare un'ulteriore soluzione".
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
In primo piano
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com