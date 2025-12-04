Infortunio Lobotka, Sky: si lavora per riaverlo in Supercoppa, le ultime

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tempi di recupero per Lobotka? Si lavora per la Supercoppa, è l'obiettivo per il rientro. Ma è chiaro che sono situazioni che vanno valutate bene. E' una questione che complica molto le cose perché Conte aveva trovato una soluzione molto redditizia, dal punto di vista del gioco e dei risultati.

Ora ne restano tre, ma l'unico centrocampista vero è McTominay, Elmas e Vergara sono ali che possono giocare anche davanti. Non so tra Elmas e Vergara chi sia più adatto a fare il lavoro di Lobotka, che però è un insostituibile per caratteristiche. Ora Conte dovrà trovare un'ulteriore soluzione".