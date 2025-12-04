Prima pagina

Il Mattino: "Maratona al Maradona: avanti dopo dieci rigori"

Il Mattino: "Maratona al Maradona: avanti dopo dieci rigori"
Oggi alle 07:30Notizie
di Antonio Noto
"Coppa Italia, gli azzurri eliminano il Cagliari e vanno ai quarti".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro il Cagliari ai calci di rigore negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Maratona al Maradona: avanti dopo dieci rigori. Coppa Italia, gli azzurri eliminano il Cagliari e vanno ai quarti". Di seguito la prima pagina integrale.