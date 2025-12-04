Ufficiale Neres, novembre dorato! È tra i candidati al premio di giocatore del mese in Serie A

C'è anche David Neres tra i candidati al premio di giocatore del mese di novembre assegnato dalla Lega Serie A. Di seguito l'annuncio: "Proseguiranno fino a domenica 7 dicembre le votazioni per scegliere l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di novembre I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre sono: Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Vardy (Cremonese), Zaniolo (Udinese).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A Enilive 2025/2026.