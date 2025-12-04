Infortunio Lobotka, KK: tempi di recupero non brevi, i dettagli

Il Napoli perde anche Stanislav Lobotka e l'emergenza a centrocampo si acuisce. Questo il comunicato del club azzurro: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Ma quali sono i tempi di recupero? Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il rientro potrebbe avvenire direttamente nel 2026. Si parla - dice Valter De Maggio - di 20-30 giorni di stop, pertanto il centrocampista slovacco potrebbe rivedersi direttamente il 4 gennaio prossimo contro la Lazio.