La Gazzetta dello Sport: "Milan d'Italia: da Lucca a Pellegrini, gli obiettivi"

"Milan d'Italia" è il titolo di apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per spiegare la strategia che il club rossonero avrebbe intenzione di mettere in atto nel prossimo mercato, quando gli obiettivi saranno soprattutto italiani: "Da Lucca a Pellegrini: le facce del Diavolo - si legge ancora sul quotidiano -. La svolta di Redbird: giocatori e tecnico che conoscono la A. In lista anche Chiesa e Udogie". La strategia del Milan del futuro si baserà sul made in Italy, con tanti giocatori italiani nel mirino di Fabio Paratici, pronto ad essere ufficializzato nelle prossime ore come nuovo direttore sportivo del club: da ricordare che l'ex Juventus e Tottenham non può fare mercato fino al 20 luglio.

Di spalla si parla invece dell'Inter, tra il recupero di Lautaro Martinez per la trasferta di Parma e il forte interesse per Luis Henrique del Marsiglia ("Torna Lautaro. Titolare a Parma: l'Inter ci spera. Mercato, trattativa per Luis Henrique"), e della Juventus ("Tudor a tutta. Vlahovic-Yildiz per convincere la Juve a tenerlo"). In un box nel taglio basso trova invece spazio la Roma e la possibile strada che conduce a Stefano Pioli per la panchina della prossima stagione e del prossimo futuro ("La mossa della Roma: ci prova con Pioli").