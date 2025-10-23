Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Napoli, caso De Bruyne. Belga nel mirino"
TuttoNapoli.net
"Juve senza rete. Battuta 1-0 dal Real" è il titolo di apertura scelto da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina odierna. Il quotidiano si focalizza sul ko di misura incassato in Champions League dai bianconeri contro il Real Madrid, ma anche sull'Atalanta che non riesce a battere lo Slavia Praga a Bergamo: "Al Barnabeu segna Bellingham ma i bianconeri pagano gli errori sotto porta di Vlahovic e Openda. Tudor: 'Ci mancano i leader'. Atalanta: Krstovic non sfonda: altro pari. Lo slavia si slava a Bergamo (0-0)".
Il taglio alto è invece dedicato a Napoli-Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato alle 18 al Maradona: "Verso la super sfida di sabato. Napoli, caso De Bruyne. Il belga nel mirino: con lui ha perso l'equilibrio. Confronto Conte-squadra. Hojlund ci prova. Inter, Lautaro è un re. Nel 2025 ha segnato 11 gol in Champions. Soltano Kane del Bayern ha i suoi numeri".
Pubblicità
Notizie
UfficialeLecce-Napoli, trasferta aperta ai residenti in Campania: da domani biglietti in vendita. Info e costi
Copertina Da 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang di Arturo Minervini
Le più lette
3 Ambrosini: "Occhio al Napoli! Fossi nell'Inter non sarei felice, avrei preferito non incontrarlo così"
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com