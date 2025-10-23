Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, caso De Bruyne. Belga nel mirino"

vedi letture

"Juve senza rete. Battuta 1-0 dal Real" è il titolo di apertura scelto da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina odierna. Il quotidiano si focalizza sul ko di misura incassato in Champions League dai bianconeri contro il Real Madrid, ma anche sull'Atalanta che non riesce a battere lo Slavia Praga a Bergamo: "Al Barnabeu segna Bellingham ma i bianconeri pagano gli errori sotto porta di Vlahovic e Openda. Tudor: 'Ci mancano i leader'. Atalanta: Krstovic non sfonda: altro pari. Lo slavia si slava a Bergamo (0-0)".

Il taglio alto è invece dedicato a Napoli-Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato alle 18 al Maradona: "Verso la super sfida di sabato.. Il belga nel mirino: con lui ha perso l'equilibrio. Confronto Conte-squadra. Hojlund ci prova. Inter, Lautaro è un re. Nel 2025 ha segnato 11 gol in Champions. Soltano Kane del Bayern ha i suoi numeri".