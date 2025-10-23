Prima pagina Corriere dello Sport: "Il flop del Napoli: le ragioni di Conte"

"Juve viva". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sui bianconeri e sulla sconfitta subita in Champions contro il Real Madrid. La Juve è stata battuta di misura dai blancos, passati con un gol siglato nella ripresa da Bellingham. I bianconeri però hanno avuto diverse chance con Vlahovic e Openda, dovendosi misurare anche con una super serata del portiere madrileno Courtois. E adesso la classifica parla di una Juventus al venticinquesimo posto e con soli due punti all'attivo.

"Il flop del Napoli: le ragioni di Conte" - In prima pagina c'è spazio anche per il Napoli, scosso dopo il 6-2 subito in Champions League contro il PSV Eindhoven. Una mazzata per gli azzurri di Antonio Conte, che ora si interroga sulle ragioni del ko ed è pronto a rifarsi nel prossimo match di campionato. Una sfida non semplice per il Napoli, che sabato alle 18:00 ospiterà l'Inter al Maradona.