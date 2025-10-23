Prima pagina Tuttosport: "La Juventus spaventa il Real Madrid"

"Cose da Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla sconfitta subita in casa del Real Madrid. I bianconeri sono stati puniti dal gol di Bellingham, che ha portato avanti gli spagnoli soltanto nella ripresa. La Juve ha avuto diverse chance con Vlahovic e Openda ma alla fine non ha gonfiato la rete, scontrandosi anche con le parate di Courtois. Una prova di forza rispetto a quanto visto a Como, che dà anche fiducia in vista del prossimo impegno previsto domenica sera in casa della Lazio.