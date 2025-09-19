La Gazzetta dello Sport: "Napoli in rosso. Il muro crolla nella ripresa"
Il Napoli comincia con una sconfitta la sua Champions League 2025/26. Nella prima giornata della fase campionato, infatti, gli azzurri (in dieci dal primo tempo per l'espulsione di capitan Di Lorenzo) cadono 2-0 all'Ethiad Stadium contro il Manchester City, vittoriosi con le reti del solito Erling Haaland (al 50° gol in 49 partite nel torneo) e Jeremy Doku. "Napoli in rosso - titola oggi La Gazzetta dello Sport in prima pagina -. Vince il Cuty, azzurri in 10 per 70' . Espulso Di Lorenzo al 21', Conte toglie De Bruyne: 'Partita rovinata'. Il muro crolla nella ripresa, decidono Haaland e Doku".
Di spalla conquistano invece spazio Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. Per l'attaccante serbo della Juventus si parla dei numeri top di questo avvio di stagione ("Vlahovic Re d'Europa. Segna un gol ogni 35, nessuno è come lui"), mentre il centrocampista francese si dimostra già intoccabile nel Milan di Allegri ("Rabiot l'insostituibile. Adrien più altri dieci... Allegri lo vuole sempre").
