Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "No di Hojlund, c'è il ripiego Boniface per il Milan"

La Gazzetta dello Sport: "No di Hojlund, c'è il ripiego Boniface per il Milan"
Oggi alle 08:30Notizie
di Fabio Tarantino

"Milan, il 9 di riserva". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La formazione rossonera punta un nuovo centravanti dopo il no di Rasmus Hojlund. L'ex attaccante dell'Atalanta, su cui c'è anche il Napoli, non vuole la cessione in prestito così il club di via Aldo Rossi ha puntato il mirino su Boniface. Napoli ora in trattativa con il danese. 