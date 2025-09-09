Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Pazza Italia. Ma la difesa è horror"

Nove gol in una serata folle. È questo il riassunto di Israele-Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, dove gli Azzurri di Rino Gattuso sono riusciti ad agguantare la vittoria per 5-4, con qualche brivido di troppo e una difesa assolutamente rivedibile. "Pazza Italia", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi: Kean brilla con una doppietta, Politano e Raspadori portano al poker mentre Tonali evita figuracce e pareggi che avrebbero complicato i piani di un play-off.

Intanto sale la febbre per Juventus-Inter. Il derby d'Italia, valido per la terza giornata di Serie A, preannuncia spettacolo ma i rispettivi allenatori dovranno fare i conti con il bollettino medico dei nazionali impegnati in questi giorni. Francisco Conceicao infatti è finito ko per un problema muscolare, al suo posto Tudor potrebbe stupire e lanciare dal primo minuto il nuovo arrivato Openda.