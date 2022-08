La griglia di partenza di Condò a Sky: Napoli in terza fascia con la Lazio

Napoli e Lazio collocate in terza fascia, mentre Fiorentina e Atalanta in quarta.



Il giornalista Paolo Condò, in base al mercato e a quanto visto fin qui in campo dalle protagoniste del prossimo campionato, a Sky ha tracciato una griglia di partenza del campionato di Serie A. In prima fascia ci sono le due milanesi, Milan e Inter, seguite in seconda fascia da Roma e Juventus. Napoli e Lazio collocate in terza fascia, mentre Fiorentina e Atalanta in quarta.