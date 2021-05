La Juve ha scelto i 'nuovi' Sarri e Higuain?

La Juventus guarda spesso in casa Napoli, recentemente hanno fatto notizia, per diversi motivi, gli arrivi prima di Higuain e poi di Sarri. Ora, a quanto pare, la dirigenza bianconera starebbe pensando ad altri due protagonisti del Napoli attuale. Si tratta del ds Cristiano Giuntoli e dell'allenatore Rino Gattuso. Con Paratici e Pirlo in bilico, entrambi vicino all'addio, la Juventus guarda in casa Napoli.