La Juve si gioca un traguardo storico: non ha mai vinto tre volte consecutive a Napoli

Domenica 26 gennaio 2020 al San Paolo la Juventus ha la possibilità non solo di rafforzare il primato in classifica conquistando 3 punti, ma di raggiungere un traguardo nuovo, mai tagliato prima: la terza vittoria consecutiva a Napoli. Finora, in diversi periodi, i successi non sono andati oltre le due partite di fila. Un evento verificatosi in epoche lontane nei bienni 1935-1937, 1966-1968, 1976-1978 e altre tre volte in epoca più recente: 1991-1993, 1994-1996, 2017-2019.