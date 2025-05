La lista dei 300 calciatori più influenti della stagione: ci sono 5 azzurri! I nomi

Il CIES Football Observatory ha pubblicato il suo 506° rapporto settimanale, stilando la classifica dei 300 calciatori più influenti della stagione in 60 campionati nel mondo, suddivisi per ruolo. L’indice di valutazione considera le prestazioni in sei aree di gioco (gioco aereo, difesa a terra, distribuzione, contrasto, creazione di occasioni, finalizzazione), i minuti giocati e i risultati delle squadre, grazie ai dati forniti da Impect.

Mohamed Salah (Liverpool) è il leader assoluto dell'indice, seguito da Lamine Yamal e Pedri González del Barcellona. Nella top per i ruoli difensivi spiccano altri due “Reds”: Van Dijk tra i centrali e Alexander-Arnold tra gli esterni. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) è il miglior centrocampista offensivo, Mbappé guida gli attaccanti centrali.

C’è gloria anche per il Napoli, con cinque rappresentanti tra i migliori al mondo. Amir Rrahmani è il quarto miglior difensore centrale, Giovanni Di Lorenzo quarto terzino, Scott McTominay quinto centrocampista offensivo, Matteo Politano 18° tra gli esterni e Romelu Lukaku 10° tra i centravanti.