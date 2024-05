La lista surreale si allunga: anche Ndoye e Posch al 1º gol col Napoli

La rete del nigeriano è stata una vera e propria beffa per il Napoli ma anche l’ennesimo paradosso di una stagione maledetta.

L'incredibile maledizione che si è abbattuta sul Napoli continua. Nel primo tempo pessimo al Maradona contro il Bologna, che vede gli azzurri soccombere per 2-0, ancora una volta sono arrivati dei gol da marcatori inediti in questa stagione. Ndoye e Posch, infatti, sono andati a segno per la prima volta quest'anno e si sono aggiunti alla lista infinita degli avversari che hanno realizzato la loro prima rete contro i campioni d'Italia.

La lista infinita delle prime volte. Da Brekalo a Kovalenko, fino ad Abraham e Cerri, in tantissimi sono riusciti a trovare la gioia del gol. Questo l’elenco completo: Brekalo, Lazovic, Bani, Kovalenko, Racic, Coppola, Frendrup, Cerri, Abraham, Success, Ndoye e Posch.