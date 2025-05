La Juve Stabia continua a sognare! 1-0 al Palermo, Vespe in semifinale play-off

La Juve Stabia continua a sognare la Serie A! Le Vespe da neopromosse stanno conducendo una stagione straordinaria: con il quinto posto in campionato hanno strappato il biglietto per i play-off. Oggi nel turno preliminare hanno sfidato il Palermo riuscendo a imporsi per 1-0 grazie al gol del solito Andrea Adorante.

La squadra di Pagliuca vola in semifinale per la prima volta nella sua storia, affronterà la Cremonese.