La lunga giornata di Conte: l'assenza che ha accelerato il ritorno al 4-3-3

vedi letture

Il problema che accelera il percorso tattico. Il Napoli col Milan ha ritrovato la vittoria ed anche il 4-3-3, abbandonato lungo il percorso a causa degli infortuni (ed anche per il mercato di gennaio deficitario). Nella mente del tecnico del Napoli c'era l'obiettivo di ridare alla squadra la propria comfort zone, un atteggiamento che senza dubbi valorizza più elementi e aveva già accompagnato la squadra nelle sette vittorie di fila che quasi creavano un gap sull'Inter. Col Milan però il lavoro era stato improntato diversamente per poi passare successivamente al 4-3-3, ma proprio nel giorno gara le cose sono cambiate ed oggi Conte si ritrova un bel po' di lavoro già fatto in vista della trasferta cruciale di Bologna.

L'assenza di McTominay

Conte in settimana aveva lavorato ad una ulteriore modifica all'atteggiamento tattivco, un 4-4-2 con McTominay più largo in non possesso (per poi accentrarsi nella fase di sviluppo) per avere evidentemente due giocatori per fascia per bloccare gli esterni micidiali del Milan (non immaginando ovviamente l'assenza a sorpresa di Leao). Lo stato influenzale dello scozzese ha cambiato i piani e costretto Conte ad accelerare il ritorno al 4-3-3, ma soprattutto il rilancio di Anguissa che era reduce da un problema con la nazionale e di Neres, reduce da uno stop di quasi due mesi, e che nei piani doveva giocare uno spezzone.

La lunga giornata di Conte

"Oggi abbiamo perso McTominay e ho dovuto cambiare assetto sacrificando Raspadori. Mi sono fatto dare una tachipirina perché ho un mal di testa forte" le parole di Conte in tv prima di approfondire in conferenza: "Giorni così da allenatori li odi. Avevamo preparato una cosa, ma ho dovuto rischiare: Anguissa non doveva partire dall'inizio, abbiamo rischiato anche Neres che non giocava più di un mese e mezzo. Ma dopo 7-8 mesi i ragazzi hanno assimilato varie situazioni". La vittoria col Milan tiene il Napoli in scia e Conte a Bologna oltre a recuperare McTominay potrà contare su Anguissa e Neres già in condizione.