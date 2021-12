La lunga settimana di Spalletti: altri due big a rischio per il Milan

Settimana delicata per il Napoli e tutt'altro che semplice da gestire per Luciano Spalletti. Dopo il ko interno contro l'Empoli arriva la trasferta sul campo del Milan con l'obiettivo a questo punto di non dilapidare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione, nello specifico fino alla lunghissima serie di infortuni iniziata proprio a Milano nella sfida contro l'Inter. Ed il rischio e che, nonostante la settimana tipo, Spalletti, possa perdere perdere altri elementi o ritrovarli nei prossimi giorni senza la giusta condizione.

In dubbio pure Zielinski e Mario Rui

Nulla di grave per il polacco, uscito nel match contro l'Empoli dopo venti minuti per difficoltà respiratorie. Ieri non s'è allenato però una tracheite ed il tampone molecolare ha dato esito negativo. Quest'oggi verrà rivalutato per capire se e quando potrà tornare ad allenarsi ma è a rischio per il Milan, almeno per quanto riguarda una maglia da titolare. Un po' più di fiducia per Mario Rui, l'altro titolare che ieri non s'è allenato in gruppo: solo lavoro di scarico per gestire un affaticamento dovuto chiaramente alle tante gare consecutive.

Un recupero e la necessità di una crescita di condizione

Sicuramente out Osimhen, Koulibaly, Fabian e probabilmente pure Lobotka. Tra chi non s'è allenato in gruppo dovrebbe recuperare solo Insigne, che ha svolto lavoro di scarico in palestra ma che necessita di rientrare in gruppo per migliorare la propria condizione. Il lavoro che stanno portando avanti Demme, Politano ed Anguissa: in campo per necessità, ma senza il relativo minutaggio nelle gambe, a fine settimana Spalletti spera di poterli lanciare dal 1' in condizioni decisamente migliori.