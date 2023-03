TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo panchina per Eljif Elmas, dopo essere andato a segno la scorsa partita con la Macedonia del Nord. Nell'amichevole in programma alle 18 contro Far Oer il centrocampista del Napoli non parte titolare e sarà probabilmente un'arma a gara in corso.