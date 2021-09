La missione dei campioni del mondo dell'86: dire a Bilardo della morte di Maradona

Quando Carlos Salvador Bilardo (il CT dell'Argentina campione del Mondo nel 1986) guarda la tv e vengono trasmesse notizie su Diego Armando Maradona, i suoi parenti e le persone che si prendono cura di lui cercano immediatamente di cambiare canale. La stessa cosa accade quando l'ex allenatore, affetto da una malattia neurodegenerativa (sindrome di Hakim-Adams), chiede del Pibe: coloro che gli stanno vicino cercano di cambiare argomento. Questo perché, come riporta La Voz, Bilardo non sa ancora che Diego è morto a novembre dello scorso anno, ma potrebbe apprendere presto la triste notizia.

Gli incaricati - "Ancora non sa di Diego, nei prossimi giorni cercheremo di riunire i ragazzi dell'86, da Ruggeri a Burruchaga, per comunicarglielo. Diego era il figlio maschio che non ha avuto", ha detto il fratello Jorge. Una missione, dunque, per rendere meno traumatica possibile la notizia. Bilardo non è neanche a conoscenza della morte di Alejandro Sabella, oltre che di quelle di Oscar Malbernat e José Luis Brown, due simboli del suo amato Estudiantes.