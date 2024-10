La narrazione da Milano: “Conte ha fatto di tutto fino all’ultimo per allenare il Milan”

Antonio Conte era il grande desiderio dei tifosi del Milan per il dopo-Pioli, ma alla fine non c'è mai stata una trattativa avviata dal Milan e l'allenatore salentino si è seduto sulla panchina del Napoli, che in realtà aveva trattato Conte già diversi mesi prima dell'estate, addirittura a ottobre, come ha reso noto il tecnico stesso in un'intervista a 'Belve'. Ne scrive Pietro Mazzara, giornalista ed editorialista di MilanNews.it: "Milan-Napoli è la partita del grande desiderio estivo dei tifosi milanisti per la panchina, ovvero Antonio Conte. L’allenatore degli azzurri non è mai stato preso in considerazione dalla dirigenza milanista poiché considerato un accentratore e uno difficile da gestire, capace di andare in conferenza stampa a esternare pubblicamente i suoi malumori oltre ad avere delle pretese sul mercato.

Insomma, tutto il contrario del target di mero allenatore che veniva cercato in estate, Eppure Antonio Conte ha fatto di tutto per farsi chiamare dal Milan, sia con messaggi pubblici affidati a chi lo conosceva bene sia con sondaggi da parte di chi lo rappresenta. Conte ha sperato fino all’ultimo di poter essere l’allenatore del Milan perché vedeva nell’avventura milanista quello stimolo giusto per potersi rilanciare. Apprezzava (e apprezza tutt’ora) gran parte della rosa del Milan e avrebbe gradito allenarla. Domani la affronta da primo in classifica da avversario e chissà se qualche pensiero gli verrà ancora quando vedrà Fonseca sull’altra panchina".