La Norvegia di Haaland batte 2-0 la Slovacchia, 84' in campo per Lobotka

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel pomeriggio si è disputata a Oslo un'amichevole internazionale con protagonisti alcuni giocatori della Serie A. La Norvegia di Haaland, autore del primo gol, ha battuto per 2-0 la Slovacchia. Negli slovacchi in campo per 84' il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka, 90' invece per l'interista Milan Skriniar. Nella Norvegia anche il genoano Ostigard ha disputato l'intera gara.