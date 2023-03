La partita più bella della stagione il Napoli l'ha vinta senza Osimhen

4 ottobre 2022. Il Napoli batte 6-1 l'Ajax ad Amsterdam. La partita più bella della stagione, una vittoria storica, è arrivata senza Osimhen

4 ottobre 2022. Il Napoli batte 6-1 l'Ajax ad Amsterdam. La partita più bella della stagione, una vittoria storica, è arrivata senza Osimhen. Il nigeriano era infortunato. Protagonista di quel match fu Raspadori autore di una doppietta e anche Simeone. Una partita che va ricordata per provare a rincuorare chi oggi trema per l'assenza di Osimhen. Il Napoli è stato capace di essere forte e vincente anche in passato senza il nigeriano.