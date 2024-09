La Penna ritrova Juan Jesus: era l'arbitro del caso Acerbi e le accuse di razzismo

vedi letture

l direttore di gara è stato infatti designato per dirigere Cagliari-Napoli in programma domenica alle ore 18.

L'arbitro La Penna torna ad incrociare il Napoli dopo il caso Acerbi-Juan Jesus dello scorso campionato. Il direttore di gara è stato infatti designato per dirigere Cagliari-Napoli in programma domenica alle ore 18. Tutti ricorderanno il triste episodio che aveva visto protagonista il difensore brasiliano del Napoli.

Era il minuto 59, lo stesso Juan Jesus si avvicina all'arbitro La Penna prima di un calcio d'angolo e dice qualcosa. Il labiale è inequivocabile: "Ha detto che sono un neg***, a me non sta bene sta cosa qua", protesta Jesus, che indica proprio la patch anti razzista - "Keep Racism Out" - che le squadre portano sul braccio. L'arbitro richiama a sé Acerbi, i tre parlano ancora per qualche attimo e poi la cosa sembra finire lì. Alla fine per Acerbi non fu presa nessuna sanzione.