La polizia di Tirana non garantisce la sicurezza: Albania-Inghilterra a rischio

La federcalcio albanese ha fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, che la polizia di Tirana ha recapitato una lettere in cui informa che le forze dell'ordine non garantiscono le misure di sicurezza per la partita tra l'Albania e l'Inghilterra, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e in porgramma il 28 marzo alle 18. La federazione ha sollecitato le autorità, senza però trovare risposta. Aumenta la preoccupazione: il rischio è che il match non si giochi.