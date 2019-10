La Polonia asfalta la Lettonia: Zielinski in campo 90', Milik resta in panchina

Vittoria schiacciante della Polonia nel segno di Robert Lewandowski: l'attaccante del Bayer Monaco ha trascinato i suoi firmando una tripletta e portando cosi la compagine polacca a conquistare tre punti importanti in chiave qualificazione. L'azzurro Piotr Zielinski, partito titolare, è rimasto in campo tutta la partita. Non ha trovato spazio, invece, Arek Milik che è rimasto in panchina.