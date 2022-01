La Polonia di Zielinski allenata da un italiano? C’è anche il nome di Pirlo per la panchina

Dopo Fabio Cannavaro anche un altro campione del Mondo del 2006 viene accostato alla panchina della Polonia per ereditare il posto lasciato vacante da Paulo Sousa. Si tratta di Andrea Pirlo. Secondo il portale polacco Sportowefakty.wp.pl l'ex tecnico della Juventus si sarebbe offerto alla Federcalcio polacca per guidare la Nazionale e il suo nome sarà preso in considerazione anche se al momento Adam Nawalka appare il candidato più credibile per guidare la squadra verso gli spareggi mondiali di marzo.