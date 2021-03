La Polonia vince facile, Zielinski in campo 73': battuta 3-0 Andorra

Tutto facile per la Polonia che batte 3-0 Andorra, nella sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. I polacchi vincono grazie a una doppietta di Robert Lewandowski al 30' e 55' e alla rete di Swiderski all'88'. Il centrocampista azzurro, Piotr Zielinski, è rimasto in campo per 73', sostituito da Kozlowski. Un'ora in campo invece l'ex Arek Milik, sostituito da Placheta.