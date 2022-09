La Premier "sconvolta" dai funerali della Regina: oggi decisione sulle sfide del weekend

Il funerale della regina Elisabetta II, previsto lunedì 19 settembre a Londra, potrebbe avere un impatto importante

TuttoNapoli.net

Il funerale della regina Elisabetta II, previsto lunedì 19 settembre a Londra, potrebbe avere un impatto importante sul regolare svolgimento dell'ottava giornata di Premier League. Mentre gli altri campionati sono pronti a ripartire da domani, oggi è previsto un incontro tra i club di prima divisione e le forze di polizia, in previsione della mobilitazione che ci sarà a partire dai prossimi giorni per garantire la massima sicurezza durante le esequie della sovrana. Particolarmente delicata la situazione delle squadre della capitale: per questo motivo, riporta la stampa britannica, si starebbe studiando anche la possibilità di invertire i campi di alcune partite. Restano però i dubbi legati ai possibili disordini e alla copertura televisiva; Sky Sports, per esempio, avrà quasi tutte le risorse impegnate nella copertura dell'evento di lunedì.