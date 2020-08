La prima di Osimhen, l'ultima (forse) di chi ha la valigia pronta: Napoli pronto al triangolare

Dopo i due allenamenti di ieri a porte chiuse, per i tifosi e per la stampa per preservare il lavoro tattico, quest'oggi il Patini di Castel di Sangro riapre per il primo test del pre-campionato del Napoli. In mattinata dovrebbe arrivare l'ok per passare da 1000 a 1600 spettatori e mettere così altri biglietti a disposizione ai botteghini: un passo in avanti per accontentare i tanti tifosi giunti in ritiro e, chissà, lanciare un segnale anche al paese che - pure in un impianto di 7mila posti - è possibile ospitare una buona percentuale di tifosi con misurazione temperatura, obbligo mascherina e distanziamento assicurato dal lavoro degli steward.

Il triangolare con Castel di Sangro e l'Aquila rappresenterà più che altro una sgambata per migliorare la condizione fisica, ma qualche indicazione non mancherà. A partire dal modulo utilizzato, visto che Gattuso sta lavorando su diversi atteggiamenti tattici, poi sarà l'opportunità di vedere all'opera Victor Osimhen, attrazione numero uno del ritiro, festeggiato dai tifosi anche per i gol in partitella, ma a far più rumore potrebbero essere gli assenti. Curiosità per capire se verranno impiegati anche i giocatori prossimi all'addio: non è il caso di Koulibaly, vista la trattativa col City ferma e lontana da una conclusione, ma sicuramente di Allan, atteso dall'Everton già nei prossimi giorni, e di Arek Milik, cercato dalla Roma ma che per ora continua a tenere al primo posto la Juventus che sembra invece orientata altrove. Una volta disputato il test, un giorno di riposo e Gattuso non avrà più tutto il gruppo a disposizione: dei 34 inizialmente convocati perderà i nazionali impegnati in Nations League, ma probabilmente anche qualcuno dei giocatori in uscita.