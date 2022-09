La prima prodezza di Ounas con la maglia del Lille: gol decisivo contro il Tolosa!

Trasferitosi al Lille sul finale dell'ultima sessione di mercato, Adam Ounas ha già conquistato i suoi nuovi tifosi.

Trasferitosi al Lille sul finale dell'ultima sessione di mercato, Adam Ounas ha già conquistato i suoi nuovi tifosi. Come? Con una prodezza, la prima dal suo ritorno in Francia, che ha permesso alla formazione di Fonseca di battere il Tolosa. Rete decisiva, in girata aerea, bellissima da vedere e che sui social sta già spopolando.