La reazione del City di Guardiola: battuto 1-0 il Chelsea in semifinale di FA Cup

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo la pesante eliminazione in Champions League da parte del Real Madrid, nonostante la grande prestazione, il Manchester City di Pep Guardiola reagisce subito vincendo 1-0 la semifinale di FA Cup contro il Chelsea. Decisivo il gol di Bernardo Silva all'83esimo, proprio uno dei due che aveva sbagliato dal dischetto nella lotteria dei rigori contro i Blancos.

Per i Citizens sarà finale, ad attenderli la vincente dell'altra semifinale tra Coventry (squadra di seconda divisione inglese) e Manchester United, che andrà in scena domani 21 aprile alle ore 16:30. È quindi più viva che mai la possibilità di un derby di Manchester per la vittoria del titolo, con il panorama calcistico inglese che inizia già ad infuocarsi.