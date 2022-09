"La risolve Raspadori!’, il Comune di Castel Maggiore celebra sui social l’attaccante azzurro

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - "La risolve Raspadori! #unodinoi #siamocastelmaggiore". Anche il Comune di Castel Maggiore, alle porte di Bologna, ha festeggiato sulla propria pagina Facebook il concittadino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli in prestito dal Sassuolo, il cui gol ha permesso all'Italia di battere l'Inghilterra 1-0 in Nations League. E' la quarta rete con la maglia azzurra per il ventiduenne calciatore emiliano, la cui famiglia risiede tuttora a Castel Maggiore, e il post sul social - accompagnato da un fermo immagine tv 'catturato' dopo la rete - ha in breve ricevuto decine di 'Mi piace'. "Ha qualità straordinarie ma ha pochissime partite a livello internazionale - ha commentato ieri sera il ct Roberto Mancini - e questo conta. Se avesse 50 partite internazionali sarebbe un giocatore ancora migliore, è giovane e gli va dato tempo. Il gol è stato straordinario, ha fatto tutto bene". (ANSA).