La sblocca Lozano su rigore! Vicario si arrende per la prima volta dagli 11 metri quest'anno

Al 69' il Napoli è in vantaggio dopo un calcio di rigore realizzato da Lozano! Marin chiude in area di rigore su cross di Lozano, controllando il pallone. Prima di spazzare però arriva Osimhen, che si mette davanti e si prende il calcione che vale il penalty. Dal dischetto Lozano sceglie l'angolo alla sua sinistra: Vicario intuisce, tocca anche la sfera ma non riesce ad evitare che si insacchi per l'1-0 Napoli! Dopo due rigori parati quest'anno Vicario subisce il primo gol dagli undici metri in questo campionato.